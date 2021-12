Vrouw uit Zwolle (68) omgekomen bij ongeval op provinciale weg tussen Hasselt en Zwolle

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Flinke stijging aantal besmettin­gen in Oost-Nederland, Noordoost­pol­der blijft zorgenkind­je

De dalende trend met positieve coronatesten zet niet door. Het aantal positieve testen bij de GGD is afgelopen dag zelfs flink toegenomen: in het hele land is het aantal besmettingen gestegen naar 23.153 en in de veiligheidsregio’s in Oost-Nederland werden afgelopen dag met 2187 besmettingen ook meer positieve testen geregistreerd. De gemeente Noordoostpolder blijft het zorgenkindje van de regio.

5 december