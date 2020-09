Vrouw zwaargewond door explosie in hal Zwols huis, politie roept daders ‘laffe daad’ op zich te melden

updateEen bewoonster van de Puntmos in de Zwolse wijk Stadshagen is in de nacht van vrijdag op zaterdag zwaargewond geraakt nadat er vermoedelijk zwaar vuurwerk door de brievenbus was gegooid. De politie sluit niet uit dat er een conflict achter zit en roept de daders van ‘deze laffe daad‘ op om zich te melden.

Toen het projectiel afging bevond de vrouw zich in de gang achter de voordeur. Zij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De overige bewoners - volgens het naambordje woont er een gezin met drie kinderen - bleven ongedeerd. De explosie richtte schade aan in het huis.

Buurtbewoners hoorden rond half één vannacht een harde knal. Ook hoorden buren geschreeuw van het slachtoffer. ,,Als het vuurwerk is geweest, was het wel van het zwaardere soort want het was een harde klap", zegt een buurman. Een ander meldt dat zelfs mensen uit omliggende straten op het lawaai afkwamen.

‘Er werd hardop gelachen’

Getuigen meldden bij de politie dat er kort voor, tijdens of na het incident mensen wegliepen of wegrenden, vermoedelijk een groepje jongeren. ‘Hierbij werd hardop gelachen‘, aldus de politie in een persbericht. In het onderzoek worden ook ‘eventuele actuele conflicten met de bewoners en derden als eventueel motief voor deze laffe daad‘ onderzocht, meldt de politie verder.

‘Rustigste straat van Stadshagen’

Een buurman zegt niet bekend te zijn met eerdere incidenten. ,,Volgens mij was dit tot nu toe de rustigste straat van Stadshagen.” Bij het betreffende huis was zaterdagmorgen niemand aanwezig. Aan de buitenkant van de woning is geen schade te zien.

De politie is op zoek naar getuigen en naar camerabeelden. Bijvoorbeeld van camera's in of aan woningen, van een deurbel met camera of van een dashcam in een auto. Tips zijn welkom op 0900-8844 of 0800-7000 (anoniem).

