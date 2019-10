Vrouwelijke gevangenen trappen voor Pink Ribbon in gevangenis Zwolle

Positieve reacties op station Stadshagen, maar overstap­pen wordt ‘kielekiele’

6:00 De overstap naar Den Haag wordt krap, maar verder zijn alle obstakels weg om station Zwolle Stadshagen in december in gebruik te nemen. Twee jaar na de geplande datum, omdat destijds bleek dat de ondergrond van het spoor niet stevig genoeg was voor snellere treinen. Betrokkenen zijn voorzichtig positief over de ingebruikname van het station tussen Kampen en Zwolle.