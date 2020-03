'We verspillen talent dat we keihard nodig hebben', zegt Sjiera de Vries. Zij is lector bij het lectoraat Sociale Innovatie aan Hogeschool Windesheim in Zwolle en doet al jaren onderzoek naar diversiteit in organisaties. ,,Dit is geen liefdadigheid'', zegt ze. ,,We kunnen het ons als maatschappij niet veroorloven om geen werk te maken van diversiteit.”