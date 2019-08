Vrouwelijke verdachte molotovbranden Zwolle voorlopig vrij

video De ene kitten na de ander: topdrukte in Dieren­asiel Zwolle

Het gepiep in de kittenkamer van het asiel in Zwolle is vertederend. Begrijpelijk dat mensen vanuit het hele land naar Zwolle komen om een katje te adopteren. Zo hartje zomer is voor het dierenasiel traditioneel de drukste tijd van het jaar. ,,Vaak zijn de kittens nog niet gechipt, dus lukt het niet om de eigenaar te vinden'', zegt Marianne van Keulen. Ze heeft een goede tip: neem een eenzame kitten langs de kant van de weg niet gelijk mee, want misschien is moederpoes wel in de buurt. ,,En dat is voor de kitten beter dan een gastgezin.''