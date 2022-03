Vrouwen aan de macht: mannen in minderheid bij nieuwe gemeenteraad Zwolle

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Voor tweede week op rij neemt aantal nieuwe coronage­val­len toe in Oost-Nederland

De negatieve trend in de coronaweekcijfers van Oost-Nederland zet door, zo blijkt uit de RIVM-cijfers vandaag. Voor de tweede keer op rij is het aantal nieuwe positieve tests over de afgelopen 7 dagen hoger dan een week eerder in IJsselland, Noord- en Oost-Gelderland en Flevoland.

15 maart