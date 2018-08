Vrouwen zijn onzichtbaar in Zwolse straatnamen: 'Het evenwicht is zoek'

Raadslid Eefke Meijerink erkent direct dat het hernoemen van de Groeneweg een 'ludieke manier' is om het onderwerp op de agenda te zetten. ,,Want ik snap dat het niet zo handig is voor de mensen die aan de Groeneweg wonen. Het zou veel logischer te zijn om in bijvoorbeeld Stadshagen een nieuwe straat de Suze Groeneweg te noemen", zegt Meijerink.

Rompslomp

De rompslomp is inderdaad precies wat bewoners van de Assendorper straat vrezen. ,,Je verzekering, je bank, overal moet je een adreswijziging doorgeven. Ik zou een naamswijziging prima vinden, maar het lijkt me een beetje onnodig", zegt Harold Nieuwenhuis. Zijn overbuurvrouw Marja denkt er hetzelfde over. ,,De gemeente kan het geld toch beter aan zinvolle dingen besteden. Prima dat meer straten naar vrouwen worden genoemd, maar een naamsverandering geeft zoveel rompslomp." Toch zijn er ook voordelen, weet buurman John ter Horst: ,,Ze halen de Groenestraat en de Groeneweg best vaak door elkaar. Dan krijgen wij een pizza bezorgd die eigenlijk voor de Groenestraat is."