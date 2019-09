Vrouwenkoppels in Zwolle en Apeldoorn trouwlustiger dan mannenparen

Vrouwenkoppels stappen in de steden Zwolle en Apeldoorn vaker met elkaar in het huwelijksbootje dan homoseksuele mannen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het CBS berekende dat de afgelopen negen jaar ruim zestienduizend paren van hetzelfde geslacht in het huwelijksbootje stapten. In totaal ging het om 2,4 procent van de huwelijksverbintenissen. In veel grote steden ligt dit percentage hoger, in kleine gemeenten trouwen minder mensen van hetzelfde geslacht.

Sinds 2010 kozen er bijna 9.000 vrouwenparen voor een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Mannelijke koppels deden dit ruim 7.400 duizend keer. In deze hele periode werd 1,3 procent van de huwelijksverbintenissen gesloten tussen twee vrouwen, 1,1 procent tussen twee mannen.

Gelderse steden

Procentueel gezien trouwden de meeste koppels van gelijke sekse in Amsterdam, bijna 6 procent van alle huwelijken. Opvallend is dat hier de mannenkoppels in de meerderheid zijn (3,8 procent van de verbintenissen tegenover 1,9 procent). Amsterdam wordt gevolgd door de Gelderse steden Nijmegen en Arnhem. In deze steden zijn bijna 4 procent van alle huwelijken tussen paren van hetzelfde geslacht.

Zwolle

In de top 30 van grote Nederlandse gemeenten zit Zwolle in de middenmoot met een 14e plek. Hier was 2,9 procent van alle huwelijken er één tussen gelijke geslachten. Opvallend is wel dat Zwolse vrouwenkoppels trouwlustiger zijn dan de mannen (1,9 procent is vrouwelijk tegenover 1 procent mannelijk).

Apeldoorn