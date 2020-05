Vrouwenplatform Carree failliet: einde aan 45 jaar inzet voor positie van de vrouw in Overijssel

Het in Zwolle gevestigde Vrouwenplatform Carree is failliet. Na 45 jaar komt daarmee een einde aan de organisatie die zich inzette voor de positie van vrouwen in Overijssel. En dat komt bijzonder ongelegen in coronatijden: ‘Huiselijk geweld neemt toe, wij hadden een voet tussen de deur’.

‘Door een gebrek aan projecten en dus inkomsten, en vervolgens door de Corona-crisis die ons elk toekomstperspectief ontneemt, kunnen wij niet anders dan u meedelen dat het Dagelijks Bestuur heeft moeten besluiten om faillissement aan te vragen’, zo schrijft de stichting in een verklaring op de website.

Het platform met vijf betaalde medewerkers (2,3 fte) wordt sinds augustus vorig jaar geleid door oud-politica Janine van Harsselaar. Zij werd destijds aangesteld om de organisatie te professionaliseren, hoewel de financiële situatie ook toen al niet rooskleurig was. In juli zou de balans worden opgemaakt, maar zover heeft het niet mogen komen, zegt Van Harsselaar tot haar spijt.

‘Subsidie krijgen kost geld’

De gesubsidieerde stichting had te weinig vet op de botten, stelt de onbezoldigde voorzitter van het dagelijks bestuur. ,,Aan subsidies zitten tegenwoordig zoveel eisen dat je goede mensen nodig hebt om met een goed verhaal te komen. Die hebben we aangesteld, maar die kosten ook weer geld. Vroeger kreeg je een zak geld, nu gebeurt dit alleen op basis van co-financiering of met behulp van fondsen. De overheid wil zoveel mogelijk van gesubsidieerde clubs af’’, stelt Van Harsselaar.

Projecten

Met het maatjesproject Wereldmeiden (waarbij jongeren sporten met jongeren met een vluchtelingenachtergrond, red.), nota bene in maart 2019 geopend door de huidige minister Ank Bijleveld, werd nog subsidie binnengehaald, waardoor de begroting over dat jaar positief was. De stichting was het jaar ervoor weer opgekrabbeld na een intern conflict. Andere projecten liepen financieel gezien evenwel minder en door Corona ontbreekt sinds februari (ondanks een nieuw aangenomen fondsenwerver en een projectleider voor Eigen Kracht Werkt!) vooral het perspectief op nieuwe projecten die inkomsten genereren.

Quote Wij hadden een voet tussen de deur bij kwetsbare vrouwen, die geen vertrouwen hebben in professio­ne­le hulporgani­sa­ties Janine van Harsselaar, Voorzitter

In hoeverre enkele stilgevallen projecten doorgaan, is nog onzeker. Naast Wereldmeiden zijn dat Eigen Kracht Werkt! (om het aandeel vrouwen in ict en techniek te vergroten), Vrouwen coachen meiden en De Nieuwe Toekomst (hulp bij huiselijk geweld). ,,Mogelijk dat de projectleiders als zzp’er of via een andere maatschappelijke organisatie hun werk kunnen afmaken.’’

Geen subsidie