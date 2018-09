Vrouwenplatform Carree Overijssel gaat strijd aan tegen vooroordelen

Muzikale revue ZAC is al 120 jaar een begrip in Zwolle

6:00 De ZAC-revue, wie is er niet mee opgegroeid. Een credo dat geldt voor oudere Zwollenaren. De voetbalclub uit Zwolle-Zuid en vroeger Spoolde viert al sinds de oprichting ieder lustrum met een theatershow. Bijna een eeuw geleden leidde dat iedere vijf jaar tot een reeks voorstellingen in de Buitensociëteit, waar half Zwolle naar kwam kijken. Tegenwoordig blijft het bij één avond, maar de plek waar de Musivue wordt opgevoerd is nog altijd de Nieuwe Buitensociëteit. Voetbalhumor wordt er vertaald naar een muzikale theatervoorstelling.