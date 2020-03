Vuurwapens, sabels en kilo's munitie: dit werd in een paar dagen ingeleverd bij de politie IJsselland

Open dagen van zorgcentra rond Dalfsen en Zwolle uit voorzorg afgelast vanwege corona

15:35 Om de oudere bewoners van woonzorgcentrum Rosengaerde in Dalfsen zo min mogelijk in contact te laten komen met een grote mensenmassa of personen van buitenaf, is het open huis van de organisatie van volgende week geannuleerd. Volgens een woordvoerder is de maatregel puur uit voorzorg.