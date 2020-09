Vuurwerk door brievenbus van huis in Zwolle, bewoonster gewond

Volgens buurtbewoners klonk er rond half één vannacht een harde knal. Ook hoorden buren geschreeuw, vermoedelijk afkomstig van de bewoonster die in de hal was toen het vuurwerk afging. ,,Als het vuurwerk is geweest, was het wel van het zwaardere soort want het was een harde klap", zegt een buurman. Een ander meldt dat zelfs mensen uit omliggende straten op het lawaai afkwamen.