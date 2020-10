Vuurwerk in brievenbus zorgt voor ontploffing waarbij vrouw uit Zwolle zwaargewond raakt: ‘Poging moord of doodslag’

video + updateDe ontploffing waarbij in september een 50-jarige vrouw uit Zwolle ernstig gewond raakte in haar eigen huis, kwam door zeer zwaar Cobra 6-vuurwerk. De politie heeft al twee jongens gesproken die bij de woning in Stadshagen wegrenden, maar waarschijnlijk is degene die het vuurwerk in de brievenbus stopte nog spoorloos. Die wordt door de politie verdacht van een poging tot moord of doodslag.

De vrouw woont aan de Puntmos en hoorde in de nacht van vrijdag 11 op zaterdag 12 september rond half één een sissend geluid bij de voordeur. Ze zag een brandend pijpje door de brievenbus steken. Uit angst voor brand en voor de veiligheid van haar hond, bedacht ze het projectiel naar buiten te werken.

‘Er vloog van alles om me heen’

Ze was te laat. De Cobra ontplofte terwijl de vrouw vlak bij de brievenbus stond. Ze werd door de kracht van de ontploffing de woning in geslingerd. ,,Er was veel rook. Er vloog van alles om me heen. Ik wilde 112 bellen, maar mijn telefoon werd rood en glibberig. Toen pas kwam ik erachter dat mijn hand er half af lag’’, vertelde het slachtoffer dinsdagavond in Opsporing Verzocht.

De Zwolse liep onder andere brandwonden aan haar bovenlijf op, verloor het topje van een wijsvinger en heeft een huidtransplantatie moeten ondergaan. Ze snapt niet dat de dader zich nog altijd niet heeft gemeld. ,,Als je hier nog steeds mee rondloopt en er niet over praat, dan ben je niet goed.’’

Volledig scherm Het ontplofte vuurwerk is van het type Cobra 6. © ANP

De politie denkt dat mensen die vuurwerk van dit kaliber in huis hebben, wel weten ‘wat het verwoestende effect kan zijn’. ,,Zo'n Cobra afsteken in een brievenbus doe je niet voor de lol. Dat is een gerichte aanslag’’, aldus politiewoordvoerder Anne Coenen in het televisieprogramma. Ze hoopt dat Zwollenaren en vooral mensen uit Stadshagen weten wie in het bezit was van dit in Italië geproduceerde vuurwerk, dat rond de jaarwisseling vaker in het nieuws is.

Volledig scherm De Puntmos in Zwolle. © Francisca Muller

Getuigen zagen drie jongens van ongeveer 18 tot 20 jaar oud wegrennen na de explosie. Een van hen droeg een bordeauxrode gewatteerde winterjas. De politie vraagt buurtbewoners en automobilisten om beelden van hun camera of dashcam terug te kijken, op zoek naar dit drietal.

Twee jongens hebben inmiddels aangegeven dat zij erbij waren en wegrenden bij het huis aan de Puntmos. De politie vermoedt dat degene die het vuurwerk aanstak en in de brievenbus stopte nog niet in beeld is.

Namen genoemd

Tips doorgeven kan via de website van Opsporing Verzocht of anoniem via Meld Misdaad Anoniem. Nog tijdens de uitzending van Opsporing Verzocht zijn meerdere tips binnengekomen en zijn ook namen van mogelijke betrokkenen genoemd. Ook delen mensen al camerabeelden.