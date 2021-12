Vuurwerkbroers van roemruchte rijwielzaak Rigter in Zwolle beleven (te) rustig uiteinde

De roemruchte Zwolse fietsenwinkel Gait Rigter is deze dagen een rijwielhandel. En dat zou het - gek genoeg - niet moeten zijn. Het is even na negen uur ’s ochtends en Gerjo Rigter wijst naar de fietsen die uitgestald staan in zijn zaak. ,,Normaal hadden we alles leeggehaald en zou het hier helemaal in het teken staan van vuurwerk.’’ Nu liggen er slechts enkele pakketjes met categorie 1-vuurwerk; sterretjes en knalerwten die als enige wél verkocht mogen worden.