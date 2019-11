Vuurwerkincident kost PEC Zwolle waarschijnlijk 10.000 euro, club heeft twintigtal fans in beeld

PEC Zwolle heeft een twintigtal mensen in het vizier die iets te maken kunnen hebben met het vuurwerkincident van afgelopen zaterdag tijdens het thuisduel tegen Fortuna Sittard. Dat meldt algemeen directeur Jeroen van Leeuwen van de club na bestudering van camerabeelden.

Van Leeuwen: ,,Het onderzoek is nog in gang, maar we hebben inmiddels vijftien tot twintig jongens én meiden in beeld die betrokken zijn bij het afsteken van het vuurwerk.’’

Stadionverboden

Het lijkt zeker dat er een aantal stadionverboden zit aan te komen. Van Leeuwen wil daarover echter pas een uitspraak doen als zowel het onderzoek als het overleg tussen PEC, politie, gemeente Zwolle en KNVB is afgerond. ,,Dat zal in de loop van deze week zijn of begin volgende week.’’

Ook wil hij nog niet vooruitlopen over strafrechtelijk onderzoek en eventueel verhalen van schade op daders. ,,We willen eerst dat het onderzoek zorgvuldig kan worden gedaan. Totdat het is afgerond, doen wij geen mededelingen.’’

Wat inmiddels wel duidelijk is: ,,Er stond nog een voorwaardelijke straf open van tienduizend euro vanwege een eerder vuurwerkincident. Zonde van het geld, dat had PEC Zwolle graag ergens anders voor gebruikt.’’ De directeur doelt op de voorwaardelijke straf die zijn club een klein jaar geleden kreeg na incidenten tegen Staphorst en Willem II.

Fortuna

Het duel tegen Fortuna Sittard werd zaterdag al na anderhalve minuut stilgelegd door scheidsrechter Joey Kooij omdat er vuurwerk op het veld werd gegooid door fans van PEC Zwolle. Na tien minuten werd de wedstrijd hervat.

PEC Zwolle-voorzitter Adriaan Visser zei eerder al over het incident dat hij zijn ogen niet kon geloven. ,,Het vuurwerk achter het stadion kon ik nog wel waarderen, maar over het vuurwerk op het veld ben ik zo ontzettend boos. Dat haal je toch niet in je hoofd, je overschrijdt hier een grens mee.’’