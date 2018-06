VVD-kamerlid bezoekt 'duurzame proeftuin' Berkum in Zwolle

Berkum is een van de wijken waarvoor het ministerie van binnenlandse zaken geld heeft uitgetrokken. De bedoeling is om de buurt op korte termijn aardgasvrij te maken. Ook bewoners met een smalle beurs kunnen meedoen, omdat de overheid meebetaalt. Het is een van de proeftuinen in Nederland. Gemeenten leren van elkaar hoe ze wijken kunnen verduurzamen, is het idee.