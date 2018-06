VVD-kamerlid bezoekt 'duurzame proeftuin' in Zwolle

Warmtere­cord Lelystad: Met dank aan werkzaamhe­den op vliegveld

16:01 Op 29 mei werd het 31,9°C in Lelystad. Daarmee was Lelystad de warmst gemeten plek in de maand mei in Nederland. Dat het warmterecord in de polder terecht kwam heeft volgens het KNMI te maken met de grootschalige bouwwerkzaamheden op het vliegveld, waar het meetstation gelegen is.