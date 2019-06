VVD maakt zich zorgen om energierekening in gasloze delen van Stadshagen

In de uitzending besteedt de actualiteitenrubriek aandacht aan de aanleg van een warmtenet in Nijmegen-Noord, dat in 2015 werd geopend, ruim voor de sluiting van het Klimaatakkoord. ,,Vier jaar later uiten bewoners hun zorgen over torenhoge energierekeningen en de monopoliepositie van energieleverancier Nuon. De Rekenkamer Nijmegen schreef een rapport over de totstandkoming van het warmtenet met vernietigende conclusies: inconsistent, niet transparant, en daardoor onnavolgbaar en niet controleerbaar’.