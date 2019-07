VVD noemt boetes in Zwolse wijk Veerallee ‘oneerlijk’

De VVD-fractie in Zwolle vindt het onredelijk dat bewoners in de wijk Veerallee opeens beboet worden voor het half op de stoep parkeren. Raadslid Johran Willegers wil duidelijkheid voor de buurt en heeft vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders.

Willegers reageert daarmee op het artikel in de Stentor van afgelopen maandag, waarin de wijkvereniging Veeralleekwartier zich beklaagd over de situatie. Want jarenlang was het geen probleem, maar nu moeten bewoners bekeuringen van dik honderd euro betalen. De regels zijn niet duidelijk. Mag je in smalle straten nu wel of niet half op de stoep staan?

Willegers schrijft: ,,Kan het college het proces schetsen waarin weer is overgegaan tot handhaving en beboeting in de Veerallee? Is hier vooraf over gecommuniceerd met de buurt?’’ Volgens de VVD was het beter geweest om eerst flyers uit te delen of met een bus de wijk in te gaan.

In gesprek

De fractie roept het college op om met inwoners en andere betrokkenen in gesprek te gaan. Willegers denkt daarbij ook aan hulpdiensten. Want bewoners parkeren juist op de stoep om de smalle straten voor iedereen toegankelijk te houden.

Ook wil het Zwolse raadslid uitleg over de inzet van scanauto's. Parkeerwachters hebben aan bewoners laten weten dat ze nu tijd hebben om de straat op te gaan, omdat veel werk uit handen is genomen door die scanauto's. Willegers wil weten of dit klopt. In dat geval kunnen de handhavers beter het werk van de politie verlichten, vindt hij. Zodat agenten de tijd hebben om achter zware boeven aan te gaan.

Coulant