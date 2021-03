VVD Overijssel pleit voor afremmen van plannen voor windmolens en zonneparken

Update Vaccineren in IJsselhal­len in Zwolle morgen weer van start: ‘Construc­tie wordt versterkt’

1 maart Het vaccineren in de IJsselhallen in Zwolle wordt morgen weer opgepakt. De locatie ging vanmiddag dicht vanwege een technisch probleem aan het plafond. Er was iets mis met een dakspant, verklaarde woordvoerster Christine de Ruiter.