VVD wil gesprek over homo-acceptatie in verzorgingshuizen

VVD-raadslid Johran Willegers wil dat de gemeenteraad om tafel gaat met organisaties uit de stad om te praten over homo-acceptatie in zorgcentra. Hij reageert daarmee op een initiatief van de Zwolse welzijnsorganisatie WijZ die de acceptatie van lesbo's en homo's in verzorgingshuizen van Driezorg bespreekbaar wil maken door middel van een foto-expositie en flyers.

Welzijnswerker Erik van Rosmalen en vrijwilliger Wim Zantingh van de Roze Ouderengroep Zwolle deden hierover onlangs hun verhaal in de Stentor. Als zij het onderwerp homo-acceptatie ter sprake brengen in verzorgingshuizen blijkt bijna niemand een oudere met een andere geaardheid te kennen. Terwijl 6 á 7 procent van de bevolking een homo- of biseksuele identiteit heeft en ongeveer 1 op de 250 mensen van 15 tot 70 jaar transgender is. Het betekent dus, concluderen beiden, dat de ouderen met een 'andere geaardheid' niet uit de kast durven te komen. Cijfers van het COC bevestigen dat: een derde van de lesbische, homo- en bi- ouderen (55-plus) is niet open over zijn of haar seksuele voorkeur.

Raadslid Johran Willegers maakt zich daarover zorgen en wil een informatieronde met organisaties als WijZ, de Roze ouderengroep Zwolle en het COC. Hij diende donderdag een verzoek bij de raadsgriffie in. ,,Ik wil van deze organisaties horen hoe het staat met het ouderenbeleid ten aanzien van homo-acceptatie.'' Vier jaar geleden pleitte hij al voor specifieke benoeming van de homo-groep in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) waardoor acceptatie in de zorg gewaarborgd zou moeten zijn. Die stappen voorwaarts in de zorg zijn kennelijk nog niet gezet, vermoedt Willegers. ,,Het is belangrijk dat iedereen kan zijn wie hij is en daarover moeten we het gesprek blijven voeren. Iedereen moet in een veilige omgeving kunnen leven.''