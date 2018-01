VVD wil onveilig gevoel in Biezenknoppen na schietincident wegnemen

De fractie reageert daarmee op een artikel in de Stentor van zaterdag waarin bewoners van de Biezenknoppen een relatie leggen tussen de schietpartij die vorige week bij hun in de straat was en de parkeerplaats van de Milligerplas. Die parkeerplaats ligt bij hen om de hoek. De Zwolse VVD'ers maakten zelf een rondgang langs de woningen in de straat. Ook zij vernamen de zorgen over de veiligheid in die omgeving.

Prostitutie

Hij wil weten of het college het onveilige beeld herkent en of het bereid is om in samenwerking met politie praktijken als dealen, prostitutie en illegaal gebruik van het parkeerterrein een halt toe te roepen. De VVD wil voorts weten of het college bereid is naast meer surveillance ook betere verlichting en mogelijk cameratoezicht te betrekken. Ook wil ze meer informatie over een mogelijke relatie tussen de schietpartij aan de Biezenknoppen en de parkeerplaats van de Milligerplas.