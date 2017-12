Van Polen beleeft vervelende primeur: Domme lul ben je dan ook

13 december Bram van Polen zegt wat hij denkt. Ook even nadat hij tegen AZ hopeloos de eerste penalty in de eredivisie heeft gemist en is vergeten PEC Zwolle in de slotfase de volle buit te bezorgen in de topper (1-1). ,,Wat een domme lul ben je dan ook”, was zijn eerste reactie.