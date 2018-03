VVD Zwolle: 'Als enige coalitiepartij gewonnen'

De partij is ingehaald door Swollwacht en GroenLinks, de oppositiepartijen die vanaf 3 doorstomen naar respectievelijk 6 en 7 zetels. In tegenstelling tot deze grote verkiezingswinnaars had Van Campens partij een genuanceerder, maar wel kritisch verhaal over het opwekken van schone energie. Heeft het nog stevigere tegengeluid van Swollwacht op dit thema ervoor gezorgd dat ze de VVD voorbij gesneld is? Van Campen trekt er nog geen conclusies over: ,,Er is een discussie gevoerd over duurzaamheid en daarbij moet je het eerlijke verhaal vertellen over hoe je het bereikt. Ons verhaal werkt." Dit standpunt, en onder meer de boodschap aan de stad dat VVD de koopzondag vrij wil geven aan ondernemers, heeft echter niet tot een verpletterende verkiezingswinst geleid.