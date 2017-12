VVD: Zwolle moet stoppen met bijstandsexperiment

Zwolle onderzoekt wat het effect is van minder regels, minder controle en meer vertrouwen in de bijstand. Een aantal mensen met een uitkering krijgt meer vrijheid om zelf plannen te maken om betaald werk of vrijwilligerswerk te vinden, zonder de gebruikelijke sollicitatie- en verantwoordingsplicht. Zwolle doet dit onderzoek samen met de Universiteit Twente en stelt dat dit kan binnen de Participatiewet. De VVD denkt daar anders over en baseert zich daarbij op een kamerbrief die vorige week door staatssecretaris Van Ark van sociale zaken verstuurd is. Daarin zet hij nog eens op een rijtje wat wel en niet mag bij bijstandsexperimenten omdat veel gemeenten op dit moment bekijken hoe ze binnen de Participatiewet soepeler kunnen omgaan met de regels. De Tweede Kamer wil daar binnenkort ook over debatteren. Volgens de VVD blijkt uit de brief dat wat Zwolle doet, niet kan en daarom zou het experiment moeten stoppen tot er een plan is dat ‘wel in lijn is met de wettelijke voorschriften’.