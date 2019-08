VVD Zwolle: stel vaccinatie verplicht bij kinderopvang

Ouders die gebruik willen maken van de Zwolse kinderopvang moeten hun zoon of dochter voortaan eerst laten vaccineren. Dat vindt de VVD Zwolle. In schriftelijke vragen aan Burgemeester en Wethouders dringt de VVD aan op een actieplan. Ook voor meer voorlichting.

Deze zomer is opnieuw sprake van een mazelenuitbraak in Nederland. VVD-raadslid Johran Willegers verbaast zich erover dat Zwolle niet thuis geeft op dit onderwerp. Landelijk wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om vaccinatie verplicht te stellen bij de kinderopvang. Willegers wil dat Zwolle zich daarbij aansluit en onderzoekt wat er mogelijk is. Meerdere gemeenten - waaronder Veenendaal en Barneveld - werken aan een actieplan om de vaccinatiegraad op peil te krijgen. Ook Zwolle moet in de benen komen, vindt de VVD’er. ,,Het is erg genoeg dat je je eigen kinderen in gevaar brengt, maar het kan ook grote schade aan anderen berokkenen.’’

Geen garantie

Zwolle zit in de gevarenzone, stelt Willigers. De vaccinatiegraad ligt net onder de richtlijn van de Wereldgezondheidsorganisatie. Daardoor is er geen garantie voor groepsimmuniteit bij onder meer mazelen. ,,En in enkele omliggende gemeenten zijn de percentages helaas nog lager,’’ aldus Willigers. Hij doelt daarmee op de gemeenten Zwartewaterland en Staphorst. ,,Ook ouders uit die plaatsen maken gebruik van de opvang in Zwolle. Daar moeten we rekening mee houden.’’

Willigers volgt de discussie in de landelijke politiek, maar krijgt ook signalen uit zijn eigen omgeving. Vrienden met jonge kinderen die zich zorgen maken over de veiligheid van hun baby of peuter. Hij vindt dat ‘te gek voor woorden’. Betere voorlichting kan volgens de VVD meewerken om ‘spookverhalen’ over vaccinaties te voorkomen. Hij vindt dat Zwolle en de GGD daarin samen moeten optrekken. Ook om gemeenten in de regio mee te krijgen. Zodat de vaccinatiegraad in alle gemeenten op orde is. Dus: boven de 95 procent, zoals de WHO-norm voorschrijft.

Gemeenten hebben maar beperkt invloed, realiseert Willigers zich. De kinderopvang staat echter onder toezicht van de lokale overheid. Daar ligt wat de VVD betreft een kans om een verandering tot stand te brengen. Willigers vraagt of het college hierover in gesprek wil met kinderopvangorganisaties.