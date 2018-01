VVD Zwolle wil opheldering over verwarring rond sluiten scholen

Dat wil de Zwolse VVD-fractie van het college weten, nu uit een artikel eerder in de Stentor 'staat te lezen dat ouders het besluit van gemeente en OOZ om het sluiten van de scholen met een jaar uit te stellen, niet begrijpen', schrijft fractievoorzitter Thom van Campen in een aantal vragen aan het college. 'Er ontstaat nu veel onduidelijkheid zowel bij ouders als bij leraren valt te lezen in het artikel. Daarnaast wordt er een beeld geschetst dat er geen communicatie met ouders is geweest over dit nieuwe besluit en dat ze dat uit de krant moesten vernemen'.

Onwenselijk

Informatieronde

Debat

Van Baal heeft een voorstel gestuurd aan de gemeenteraad, die daar morgen over besluit. De SP wil opheldering over de kwestie en wijst de beschuldigende vinger richting het overkoepelende bestuur OOZ. 'OOZ is al lang op de hoogte van het feit dat de gemeente niet voor 1 februari een besluit kan nemen. Dat staat helder in de wet en OOZ heeft hier bewust onduidelijkheid over gecreëerd zoals ook blijkt uit de brieven die zijn gestuurd aan ouders', schreef hij vrijdag in een begeleidende tekst bij zijn voorstel aan de raad. De SP wil na de informatieronde 'flink' in debat over de ontstane situatie.