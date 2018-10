VVD Zwolle wil verlichting in Park de Wezenlanden

De VVD Zwolle wil dat er alsnog verlichting komt in Park de Wezenlanden. De veiligheid van inwoners is belangrijker dan het niet storen van een nachtvlinder, schrijft fractievoorzitter Thom van Campen aan het college van burgemeester en wethouders.

De VVD'er heeft schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van de mishandeling in het park en de reactie van de gemeente. Drie mannen werden zaterdagavond laat overvallen door zes anderen, toen zij op een bankje zitten in 't park. Ze moesten hun tassen afgeven. Het was op dat moment pikkedonker, omdat het park 's avonds en 's nachts niet wordt verlicht. Dat is om de vleermuizen, uilen en nachtvlinders niet te verstoren, liet de gemeente gisteren desgevraagd weten.

Fauna

Fractievoorzitter Van Campen is daar verbaasd over. 'Onze inwoners moeten dag en nacht veilig zijn en zich veilig voelen in onze stad. De veiligheid van Zwolse fauna is belangrijk, maar die van onze inwoners moet absoluut op één staan,' schrijft hij vandaag aan het college. 'Bovendien staat in het coalitieakkoord 2018-2022 te lezen: 'Zo willen wij kijken of er plekken in de stad zijn waar we de veiligheid kunnen vergroten door voor betere verlichting te zorgen.'