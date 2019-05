W02-café over oorlogsverhalen is doorslaand succes: ‘Dit heeft alle verwachtingen overtroffen’

Een zoon van een voormalige landwachter uit het noorden van Overijssel, wiens vader betrokken was bij de dood van twee Joden en meer onheil. De zoon voelt zich daar schuldig over en doet zijn verhaal. Het is zo maar een voorbeeld van de ‘opbrengst’ van het WO2-café. ,,Een doorslaand succes’’, zo noemt projectleider Ewout van der Horst de tournee langs Overijsselse bibliotheken onder het mom van WO2-café. ,,De opbrengst heeft alle verwachtingen overtroffen.’’ Drie weken lang was de inwoner van Olst druk met het aanhoren van oorlogsverhalen. Mensen die niet naar de bijeenkomst konden komen, belden hem 's avonds thuis op. ,,De eerste belangstellenden stonden vaak al voor de deur ruim voordat een sessie begon’’, memoreert hij. ,,Mensen willen graag hun verhaal kwijt.’’

Online

Het WO2-café toerde als opmaat naar de viering van 75 jaar vrijheid in 2020 van 1 april (Haaksbergen) tot en met 17 april (Kampen) door de provincie en volgde daarbij precies het spoor van de bevrijders. Nu het nog kan, wilden de organisatoren zo veel mogelijk ooggetuigen uit de oorlogsjaren te spreken. Het Historisch Centrum Overijssel (HCO) gaat die verhalen en documenten zorgvuldig in kaart brengen en voor de eeuwigheid bewaren. ,,Dat gaan we online doen, want daar is nog niet veel te vinden over lokale oorlogsgeschiedenis’’, zegt Van der Horst. ,,Terwijl daar wél vraag naar is. Scholen vinden het prettig om de oorlog voelbaar te maken door een verhaal uit de eigen regio in de lessen op te nemen.’’ Het online platform MijnStadMijnDorp is een plek waar de verhalen straks samen komen. Maar evengoed zullen enkele verhalen een plek krijgen in het Memory Museum in Nijverdal.