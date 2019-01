Waaghalzen op het ijs bij Windesheim: ‘Alles in mij zegt: terug! Maar je moet door’

Rotonde Aa-lan­den: van levensge­vaar­lijk tot niks aan de hand

12:01 Is de rotonde gevaarlijk, letten verkeersdeelnemers niet goed op of komt het simpelweg door de drukte op dit punt in Zwolle? Op Facebook regent het reacties op het verhaal dat de rotonde Eemlaan/Rijnlaan in de Aa-landen de plek is met de meeste fietsongevallen.