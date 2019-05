Waar blijft die klant? Hulp voor Overijsselse kunstsector

Station Zwolle Stadshagen in gebruik: proef van twee weken begint op 2 juni

21 mei Het Kamperlijntje tussen Zwolle en Kampen stopt vanaf 2 juni twee weken lang op station Zwolle Stadshagen. Vervoerder Keolis houdt een proef om te kijken of de toekomstige dienstregeling haalbaar is. Het station zou in december 2017 al worden geopend, maar dat ging niet door. Het spoor bleek de trein niet op volle snelheid aan te kunnen, waardoor de nieuwe tussenstop gelijk werd geschrapt.