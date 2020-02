Waar blijven de 100 nieuwe woningen in Wijthmen? ‘We voelen ons machteloos’

video Zwolle wordt langzaam een spons en dat is goed nieuws

6:00 Zwolle wordt steeds meer een spons. En dat is goed nieuws. Om na flinke hoosbuien het water snel af te voeren worden tal van maatregelen getroffen. Het streven is volgens waterwethouder Ed Anker om over twintig jaar de kwetsbare plekken ‘voor elkaar te hebben’. ,,Dat betekent soms water terug laten keren dat eerder is verdwenen. Neem de Martelaarsgracht bij Assendorp. Die komt een keer terug.’’