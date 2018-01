Waar heen met auto bij vernieuwd station Zwolle?

Discussie over autoparkeren bij het vernieuwde station in Zwolle. Volgens de VVD wordt de rol van de wagen weggemoffeld, GroenLinks vindt dat de liberale partij raar doet.

Het ombouwen van de Zwolse stationsomgeving is het grootste project in de gemeente. Er is eerder al 100 miljoen voor beschikbaar gesteld (onder meer voor de busbrug), waar nu nog eens 10 miljoen bovenop komt. Dit is onder meer nodig voor een grotere, nieuwe fietsenkelder en een bredere voetgangersbrug over het spoor.

Bekaaid

Tijdens het gemeenteraadsdebat van gisteravond over de gevraagde 10 miljoen euro was er niet zozeer discussie over dit bedrag, maar wel over de geschrapte 3 miljoen euro voor het autoparkeren. Vooral de VVD zint dit niet. ,,Jammer dat de automobilist er bekaaid vanaf komt. De mogelijkheden voor de auto zijn wollig weggezet. Wat zegt de wethouder tegen de forens uit Dalfsen die z'n auto bij het Zwolse station wil laten staan", sprak fractievoorzitter Thom van Campen. D66'er Mark Oldengarm wees hem er fijntjes op dat iemand uit Dalfsen ook met de trein of bus in Zwolle kan komen om hier over te stappen richting zijn bestemming.

Volgens GroenLinks-leider Patrick Rijke riekte het betoog van de VVD'er naar verkiezingstaal, omdat de partij in oktober nog akkoord ging met het ontwikkelperspectief voor het gebied. ,,Een rare volgorde ook. Je moet niet eerst geld opzij zetten en dan bedenken waar het aan uitgegeven moet worden. U hebt geen idee waar het autoparkeren moet." Van Campen verweet Rijke selectief te luisteren. ,,We hebben ingestemd onder de voorwaarde dat we tijdig betrokken worden bij de totstandkoming van autoparkeren. Dat lezen we onvoldoende terug."

Twee weken

Wethouder Anker liet op zijn beurt weten dat autoparkeren 'super belangrijk is'. Maar het is volgens hem wel de vraag hoe en waar. Dat is nu nog niet te zeggen. De raad besluit over twee weken over de extra investering in het stationsgebied.