Waar? Hoe laat? Gaan we plunderen? Hoe Zwolse avondklokrellen via versleutelde chat werden bekokstoofd

Politie is heel zichtbaar op straat in regio en waarschuwt groepjes mensen voor samenscho­ling

21:04 Politie is op veel plekken in de regio heel zichtbaar aanwezig. Tot ongeregeldheden leidt het nergens. In Assendorp in Zwolle bijvoorbeeld worden groepjes mensen aangehouden voor controle. In Apeldoorn verzamelden zich aan het begin van de avond verschillende ME-bussen en hondengeleiders bij het politiehoofdbureau om vanuit daar snel uit te kunnen rukken.