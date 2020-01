Waar is dat (carnavals)feestje? In de grote zaal van Hedon Zwolle

‘Náár links, náár rechts... O, wat een feest! Kom op, kom op, kom op!’ Ken je’m? Die dikke hit van de Snollebollekes? Het is een van de carnavalskrakers die zeker voorbij zal komen tijdens het jeugdcarnaval in Sassendonk (Zwolle in carnavalstijd). Want carnaval voor de jeugd is wel even wat anders dan met z’n allen in polonaise op het bloemetjesgordijn....