Waar komen die spreeuwen boven Zwolle elke avond vandaan? (en wanneer gaan ze weer weg)

met video Niet iedereen in Zwolle kan genieten van dit prachtige natuurfeno­meen: ‘Alles zit eronder’

Het is een spectaculair fenomeen dat dagelijks tientallen toeschouwers trekt in de binnenstad van Zwolle. Maar waar de een geniet van de duizenden spreeuwen die als een grote wolk naar een rustplaats vliegen, ervaart de ander overlast. Kars Karsen baalt vreselijk, want hij moet elke avond én ochtend de spreeuwenpoep van zijn woonboot poetsen.