Waar moeten de nieuwe IJsselhallen in Zwolle komen? De gemeente is er bijna uit

Politie pakt inbreker (36) uit Apeldoorn op na inbraak­golf in Zwolle

15:28 Een 36-jarige inwoner van Apeldoorn is gisteravond opgepakt in het centrum van Zwolle. De man wordt verdacht van een inbraak. De politie onderzoekt of de man kan worden gelinkt aan meer inbraken in de Hanzestad.