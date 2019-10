Waar Zwolle ligt weten de ambtenaren in Brussel na deze week bijna allemaal

Met een stapel visitekaartjes en een telefoon vol nieuwe 06-nummers is burgemeester Peter Snijders in Zwolle teruggekeerd van een driedaags bezoek aan Brussel. Hij was een van de 9000 deelnemers aan een jaarlijkse ontmoeting tussen de bestuurders en ambtenaren van Europa en de regio's en steden uit verschillende landen.

Snijders is tevreden over de gesprekken die hij en de overige leden van zijn delegatie, afkomstig uit 21 gemeenten rond Zwolle, hebben gehad. ,,Dit is niet een bijeenkomst waar je naar toe gaat en dan met een zak geld terugkomt”, zegt hij. ,,Je hebt het hier over langdurige processen en het is heel belangrijk om daar nu mee te beginnen. En het was precies het goede moment, want er is net een nieuw parlement en we hebben heel veel mensen kunnen spreken.”

Verkeersdrukte op A28

De grote hoeveelheid deelnemers aan deze ‘European Week of Regions and Cities’ was volgens de Zwolse burgemeester geen bezwaar. ,,We hadden onze eigen agenda en programma gemaakt en hebben die punten bij verschillende Europarlementariërs en hoge ambtenaren op het gebied van infrastructuur onder de aandacht gebracht.” De Zwolse regio wil graag dat Europa aandacht heeft voor de ontwikkeling van de A28 en de A37. Daarbij moet namelijk rekening gehouden worden met de wijzigingen in Duitsland, waar autowegen omgebouwd worden naar autosnelweg. Dat kan leiden tot een toename van het verkeer in Nederland.

,,En dan hoef je niet naar Europa te gaan voor een asfaltoplossing, maar moet je kijken hoe je zoiets duurzaam kunt aanpakken. En daar hebben we over gesproken. Hoe je transport slimmer kunt regelen zonder dat er sprake is van een toename van het verkeer op de A28. Dan gaat het dus om alternatieven via spoor of water. In Zwolle, Meppel en Kampen hebben we prima havens, die kunnen zorgen voor een afname van de verkeersstromen. Maar je kunt ook denken van vrachtwagens die rijden op waterstof. In onze delegatie naar Brussel waren ook een paar bedrijven mee die daar al mee experimenteren.”

Lobby in Brussel

De delegatie heeft ook uitvoerig gesproken met de eigen lobbyist die de provincie Overijssel in Brussel heeft. ,,In het Huis van de Nederlandse provincies heeft elke provincie zijn eigen lobbyist, die opkomt voor de belangen van de eigen regio. Wij hebben ook zo'n vooruitgeschoven post, die ons op de hoogte houdt. Het is ons duidelijk geworden na deze dagen welk huiswerk we nog moeten doen en welke nota's we op orde moeten krijgen.”