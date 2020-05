Waarborgfonds helpt sportclubs aan noodkrediet om corona te overleven

video Nepagenten slaan vijf keer toe in één maand: is er een ‘blauwe bende’ actief?

13:49 Nepagenten die woningovervallen plegen, automobilisten beroven of huis-aan-huis boetes komen innen. In ruim een maand tijd hebben als politiemannen vermomde criminelen in deze regio zeker vijf keer toegeslagen: in Schalkhaar, Dronten, Meppel, Hattemerbroek en Elspeet. Is er een ‘blauwe bende’ actief?