Waarom de Ambelt nu naar buiten treedt met misbruikschandaal: ‘Ik denk dat meer oud-leerlingen zich melden’

Zwollenaar wint rechtszaak van Rijkswater­staat en hoefde er niet eens voor naar Den Haag te komen

De bewoner van een woning langs de A28 in Zwolle die door Rijkswaterstaat in een geluidsaneringsplan over het hoofd werd gezien kreeg vandaag voor de volle honderd procent gelijk van de Raad van State.

6 april