Waarom de treinverkrachter nog vrij rondloopt

Adam V.B. (23) kwam bij drie van vier zittingen tegen hem niet opdagen, verbleef niet in een cel, kon vluchten en zit nu in Spanje of wellicht Marokko, denkt zijn advocaat. De Spanjaard kreeg onlangs vijf jaar cel opgelegd wegens verkrachting van een 12-jarig meisje in een trein, maar is nog altijd vrij man. Hoe kan dat?

Zitting 1

De eerste zitting in de 'treinverkrachtingszaak' is op 17 januari van dit jaar. Het OM stelt dat V.B. op 6 mei 2015 een 12-jarig meisje naar het station in Zwolle heeft gelokt. Hij zal haar daar uitleg geven over een eenmalige klus, waar ze snel geld mee kan verdienen. Het meisje hapt. Maar over werk wordt niet gesproken. Op het station Zwolle duwt V.B. het meisje namelijk in een trein die richting Deventer, Zutphen en Nijmegen rijdt. In een wagontoilet misbruikt de volwassen man de puber, terwijl hij haar met een mes bedreigt.

Verkrachting en ontucht in een rijdende trein, het zijn zware verdachtmakingen. Maar na 14 dagen voorlopige hechtenis mag V.B. zijn proces in vrijheid afwachten. Ondanks verzoeken van het OM om hem langer vast te houden, besluit de raadkamer - de rechter die een gevangenhouding tot aan het proces kan verlengen - dat. ,,Er was wel voldoende bewijs tegen verdachte, maar onvoldoende grond om hem vast te houden'', is het enige wat rechtbankwoordvoerder Anja Steenbergen daar nu nog over wil zeggen.

V.B.'s advocaat Herman Ligtenberg denkt te weten waarom zijn cliënt de eerste zitting in vrijheid mocht afwachten: ,,Er is toen gekeken of het bewijsmateriaal gesneden koek was. Als de raadkamer dat vindt, blijft de verdachte vaak in voorarrest. Min of meer omdat een veroordeling waarschijnlijk is en hij zijn celstraf dan al kan uitzitten. Maar zoveel bewijs voor veroordeling bestond er toen niet.''

Eigenlijk was er nagenoeg alleen een verklaring van het slachtoffer. Ligtenberg: ,,Er bestond twijfel. En zou de verdachte vrijgesproken worden, dan had hij een lange tijd onschuldig in voorarrest gezeten.''

Als de eerste zitting van start gaat, vertelt advocaat Ligtenberg dat zijn cliënt er niet is. Hij heeft geen geld voor een treinreis naar Zwolle, is V.B.'s verhaal, vertelt Ligtenberg. De rechter is ontstemd en besluit de zaak nu niet inhoudelijk te behandelen. Ze wil dat V.B. daarbij aanwezig is en vraagt aan het OM om hem voor de volgende zitting - 30 maart 2017 - kortstondig op te pakken.

Zitting 2

Op gezag van de rechter móet Adam V.B. 30 maart 2017 dus ingerekend worden, zodat de rechter zeker weet dat hij bij de zitting is. V.B. heeft, zo ziet het OM, nog een celstraf van tien dagen openstaan voor een diefstal. V.B.'s advocaat Ligtenberg: ,,Ze hebben toen besloten mijn cliënt die tien dagen te laten uitzitten, om hem vervolgens aansluitend naar de rechtszaak te brengen. Zo wisten ze zeker waar hij was, rond die dertigste maart. Maar toen hebben ze hem gewoon op vrije voeten gesteld.''

Het OM vergeet het gevangeniscomplex waar V.B. zit te vertellen dat ze hem een paar uur langer vast moeten houden dan de tien dagen, vertelt V.B.'s advocaat. Op 29 maart zwaaien de deuren - waarschijnlijk tot V.B.'s eigen verbazing - open. Hij mag naar huis, want ja, zijn tien dagen celstraf zitten er immers op. Tijdens de rechtszaak wachten zowel officier van justitie, rechter als zijn eigen advocaat op V.B.. Maar V.B. wordt niet gebracht en op eigen houtje komt hij ook niet. Opnieuw kan de zaak niet doorgaan.

Zitting 3

Driemaal is scheepsrecht, zelfs bij V.B., want op 17 mei is hij dan aanwezig in de rechtszaal. De rechter kan hem eindelijk in de ogen kijken als hij ontkent het slachtoffer verkracht te hebben. Ja, er waren seksuele handelingen in de trein. Maar daar kwam geen dwang bij kijken, beweert V.B.. De officier twijfelt ook of verkrachting te bewijzen is en laat deze verdachtmaking vallen. Ze eist twee jaar cel voor ontucht.

Na 17 mei volgt op 31 mei de uitspraak. Die is verrassend. Terwijl de officier blijft 'steken' op seks met een minderjarige, wil de rechter de zaak heropenen om te kijken of er toch sprake is geweest van verkrachting. Bij het slachtoffer zijn geen blauwe plekken, schrammen of andere verwondingen gevonden, die op een verkrachting kunnen duiden. Maar kan er desondanks toch verkrachting hebben plaatsgevonden? Dat wil de rechter weten. Het OM moet een reconstructie maken van alle handelingen in de trein en het slachtoffer wordt opnieuw gehoord. Naar beide elementen moeten deskundigen kijken.

De officier van justitie vraagt die 17 mei nog om V.B. direct op te sluiten. Hij is niet de trouwste bezoeker van zijn eigen zaken geweest. Maar de rechter voorziet geen vluchtrisico bij V.B.. ,,De rechtbank heeft, alles afwegende, toen geen aanleiding gezien om de vordering tot gevangenneming toe te wijzen'', vertelt Anja Steenbergen, persmedewerker van de Rechtbank Overijssel.

Door die uitspraak blijft V.B. een vrij man en wetende dat hij wellicht twee jaar de cel in moet, vertrekt V.B. na deze zitting uit Nederland. ,,Hij had al langer het idee zijn vader te bezoeken in Spanje. De rechtszaak en vooral de publiciteit erover, hebben toen dat besluit bespoedigd'', zegt advocaat Ligtenberg.

Zitting 4

2 november, de laatste inhoudelijke behandeling. Tot afgrijzen van de moeder en vader van het slachtoffer blijkt V.B. de benen te hebben genomen. Daar komen ze tijdens deze zitting achter.

,,Waarom zat hij niet vast? Want nu kon hij vluchten naar het buitenland, terwijl er zulke zware verdenkingen zijn... Het kan blijkbaar allemaal in Nederland'', vertelt de emotionele moeder aan deze krant.

De ontgoocheling is nog groter als duidelijk wordt dat V.B. familie in Marokko heeft, die hij eventueel ook zou willen bezoeken. ,,Straks vlucht hij naar Marokko, waar Nederland geen uitleveringsverdrag mee heeft, en dan is de vogel gevlogen'', omschrijft de moeder haar grootste angst. ,,Zit hij, welke straf hij straks ook krijgt, deze nooit uit.''

De zaak wordt zonder aanwezigheid van V.B. hervat. Een deskundige vertelt gaandeweg dat het goed kan dat het meisje geen letsel opliep bij de penetratie, terwijl ze verkracht werd. In WhatsApp-berichten tussen de twee stuurde V.B. bovendien al aan op seks, blijkt.

Foutje

Mag V.B. nog wel een vrij man zijn, nu het bewijsmateriaal omvangrijker is geworden en verkrachting steeds meer bewezen lijkt? ,,Bij deze zitting vergat de officier toch te vragen om hem aan te houden. Geen grote blunder, maar wel een foutje'', vindt advocaat Ligtenberg. De officier zegt alleen bij haar eerdere eis te blijven. ,,Daarmee hebben we opnieuw willen vragen om V.B. op te sluiten, net als 31 mei. De officier zei dan ook: ik persisteer'', vertelt OM-woordvoerder Tineke Zwart. Een juridische term om aan te geven dat de 'eind-eis' hetzelfde blijft als de vorige eis (die uit mei).

Zowel advocaat Ligtenberg als de rechtbank stelt dat de officier expliciet vergat te vragen V.B. op te pakken, voor de uitspraak eind november. Woordvoerster van de Rechtbank Overijssel Steenbergen: ,,Het persisteren is hier door de rechtbank niet opgevat als een herhaalde vordering tot gevangenneming van V.B..'' Een vordering die het OM dus wel bedoelde. Steenbergen: ,,Een dergelijk belangrijke vordering, die gaat over de vrijheidsbeneming van de verdachte, moet expliciet opnieuw worden gedaan.''

De officier en het OM vergeten zo een nieuwe poging te ondernemen V.B. achter de tralies te krijgen. OM-persvoorlichter Tineke Zwart wil niet meer ingaan op het ontbrekende verzoek bij de laatste inhoudelijke behandeling. ,,Het OM laat het bij de constatering dat de diverse verzoeken die het OM heeft gedaan met als doel om de verdachte in hechtenis te krijgen, niet zijn gehonoreerd door de rechtbank.''

Mocht de officier wel gevraagd hebben V.B. voorlopig op te pakken, was dat deze keer dan goedgekeurd? Rechtbank-woordvoerster Steenbergen: ,,Dat is niet te zeggen. Dat zou mede afgehangen hebben van de argumenten van de officier en de verdediging.''