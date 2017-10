‘Waarom is er bijna een half jaar gewacht met sluiten X-gebouw?’

Tariq Sewbaransingh, voorzitter van de ‎Landelijke Studentenvakbond (LSVb), het orgaan komt op voor de belangen van alle studenten in Nederland, vindt de late sluiting maar vreemd. ,,Nu is het dicht, tot de zomer van 2018. Had dat niet eerder gekund? Had dat niet eerder gemoeten?’’

Want, zo stelt de voorzitter: ,,In mei stortte het parkeerdek in van Eindhoven Airport. Het was bekend dat Windesheim een soortgelijke vloer had. Ondertussen is er een nieuw schooljaar gestart in het gebouw. Nu zijn we bijna een half jaar verder en pas nu blijkt dat het gebouw onveilig is. Hadden we die resultaten niet eerder moeten hebben, oftewel: zijn studenten maandenlang blootgesteld aan een vloer die eventueel had kunnen instorten? Terwijl we dat instortingsgevaar al eerder hadden kunnen weten?’’