Waarom je op verschillende plekken in hartje Zwolle glazen huisjes ziet

Dorps­straat in Heino gaat op de schop, maar niet iedereen is enthousi­ast: ‘Te weinig parkeer­plek­ken’

Het dorp Heino gaat flink op de schop. Bewoners van de Dorpsstraat vinden de straat er niet verzorgd uitzien. Zij hebben hun wensen uitgesproken. En aan de hand daarvan is een ontwerp gemaakt. De reacties zijn verdeeld. Met name het verwijderen van parkeerplekken is iets waar niet iedereen tevreden over is. ,,Waar moet je dan parkeren?”