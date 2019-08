Waarom laait ‘oud‘ conflict tussen zorgbedrijf en gemeente Zwolle weer op?

Wat is Meesterwerk eigenlijk?

Het is een organisatie die (jong)volwassenen met psychische problemen begeleidt en in veel gevallen ook onderdak verschaft. Ook wordt dagbesteding en een combinatie van leren en werken aangeboden in een werkplaats, een winkel en een lunchroom. Meesterwerk is actief in onder meer Zwolle, Meppel en Kampen. Grondlegger is Milan Khubsing (33).

Waarom doet de gemeente Zwolle geen zaken meer met het bedrijf?

Na een (deels extern) onderzoek besloot de gemeente eind 2016 de geldkraan dicht te draaien. Aanleiding voor het onderzoek waren signalen dat Meesterwerk cliënten zou ‘lokken‘ met dure spullen en vervolgens te weinig uren zorg verleende. Uiteindelijk constateerde de gemeente dat de verstrekte subsidie niet goed besteed werd en dat het bedrijf ten onrechte huisvestingskosten opvoerde. Ook waren enkele ernstige incidenten niet gemeld. Er volgden onderhandeling met coöperatie Boer en Zorg. Die coöperatie, waarbij Meesterwerk aangesloten is, was namelijk de feitelijke contractpartner van de gemeente. Er werd een schikking bereikt: terugbetaling van ruim een half miljoen. De gemeente benadrukte destijds: er komt geen vervolgonderzoek, en geen aangifte. Maar de samenwerking stopte. Cliënten die via de gemeente (Wet Maatschappelijke Voorzieningen) bij Meesterwerk zaten moesten uitgeplaatst worden.

Was daarmee de kous af?

Niet meteen. Er volgde een roerige tijd. Cliënten weigerden te vertrekken en probeerden via de rechter te bereiken dat ze alsnog bij Meesterwerk konden blijven. Tijdens een raadsvergadering spraken ze in en de sfeer werd zo grimmig dat burgemeester Meijer de vergadering stillegde. Ook het bedrijf zelf roerde zich. Khubsing liet via de Stentor weten dat hij zich volkomen ten onrechte neergezet voelde als profiteur en fraudeur, en dat hij het wel had willen laten aankomen op een rechtszaak. Maar de deur bleef dicht bij de gemeente. Meesterwerk heeft nu voornamelijk cliënten die via de Wet Langdurige Zorg geplaatst worden. Dat verloopt niet via de gemeente, maar via het Zorgkantoor.

Ook de inspectie gezondheidszorg kwam poolshoogte nemen en kwam met allerlei zorginhoudelijke verbeterpunten. Ook hekelde de inspectie de dubbelrol van directeur Khubsing: bestuurder maar ook begeleider en vertrouwenspersoon. Dat moest anders. Khubsing beloofde afstand te doen van zijn leidende rol maar deed dat uiteindelijk niet.

Hoe komt het dat de zaak nu toch weer opgelaaid is?

Een uitspraak van burgemeester Henk Jan Meijer in een interview met de Stentor over ondermijning, eind 2018, gooide weer olie op het vuur. Hij legde toen een verband tussen Meesterwerk en fraude. Tot grote woede van het bedrijf, dat een rectificatie eiste. Deze week plaatste de gemeente een advertentie in de Stentor waarin Meijer zegt dat hij het bedrijf niet heeft willen beschuldigen van fraude en daarvoor zijn excuses aanbiedt.

Eind goed al goed, toch?