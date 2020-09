Waarom moet Zwolle eigenlijk groeien? ‘We nodigen mensen echt niet uit hier te komen wonen’

Het is eind 18de eeuw en door het Overijsselse stadje Zwolle stiefelen zo’n twaalfduizend mensen. Drie eeuwen later herbergt alleen de wijk Assendorp al dat aantal inwoners. Kortom: groei is niet nieuw, maar als de voorspellingen voor de komende twintig jaar bewaarheid worden, dan staat Zwolle een bevolkingsexplosie te wachten. De stad is in zwang en heeft naar verwachting dertigduizend tot vijftigduizend extra inwoners in 2040. De afgelopen tien jaar kwamen er ‘slechts’ een kleine tienduizend bij. Een belangrijke ontwikkeling volgens de gemeente: steeds meer Randstedelingen trekken richting Zwolle.