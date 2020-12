Waarom presentator Rick Nieman een functie gaat bekleden bij Zwolse theaters: ‘Zwolle is een geweldige stad’

Weer twee autobran­den in Zwolle: ‘Dit is het werk van een zieke geest’

12:24 Twee branden, twee fonkelnieuwe auto’s en twee keer aangestoken. Nummer 19 en 20 van 2020. Of er een verband tussen de autobranden, vannacht aan de Von Weberhof (Holtenbroek) en Broderiestraat (Frankhuis) in Zwolle is onduidelijk, maar de schrik zit er aardig in bij de auto-eigenaren. De politie zegt nog geen verdachte voor de branden te hebben aangehouden.