Waarom vloog die politiehelikopter gisteravond rondjes boven Zwolle? ‘Mijn huis trilde ervan’

Belegger doet zich voor als ‘koppel’ en probeert woningen in Zwolle te kopen: ‘Bij ons is dit verboden’

‘Wij zijn Galvano en Kimberly en wij zijn op zoek naar een vergelijkbare woning als die van u.’ In verschillende buurten in Zwolle kregen bewoners een briefje in de bus met deze inleiding. Het blijkt om vastgoedhandelaren te gaan die hun winst proberen op te krikken. ,,Bij ons is dit ten strengste verboden’’, zegt regiovoorzitter Jeroen Hofstede van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM).

26 november