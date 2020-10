Waarom vormt de kerk de uitzondering op de coronaregel?

VRAAG BIJ HET NIEUWSMondkapjes in openbare ruimtes. Maximaal drie mensen op visite. Horeca dicht. Geen alcohol na 20.00 uur. Geen evenementen. Niet meer dan dertig mensen in één ruimte. Er mag steeds minder, behalve in de kerk. Da’s toch eigenlijk niet eerlijk?

Waarom vormen kerken een uitzondering op coronaregels?

Vrijheid van godsdienst is in Nederland een grondrecht. Alleen buiten gebouwen en besloten plaatsen van geloofsgemeenschappen kunnen regels worden gesteld door de overheid. Kortom: ín die gebouwen heeft Mark Rutte niets te vertellen. Vandaar de uitzonderingspositie, vandaar dat ‘dringende advies’ waar de premier het over heeft.

En dat zal een tijd zo blijven, denkt dr. mr. Pieter Pel uit Hattem, specialist op het gebied van rechtsverhoudingen tussen kerk en staat. ,,Samen met andere juristen heb ik gekeken of er ruimte is kerken meer wettelijke beperkingen op te leggen, maar de grondwet maakt dat onmogelijk. Daarom staat er ook in het ontwerp van de coronawet een uitzondering voor kerken.’’

Met 600 man elkaar besmetten met kerkgezang mag dus wel, een biertje drinken in het café niet?!

Cru gesteld: ja. Al houden de meeste kerken en moskeeën zich aan adviezen en kreeg de Hersteld Hervormde Kerk in Staphorst er flink van langs in de media toen zij toch drie grote diensten op één dag hielden.

Wat als ik zelf een geloofsgemeenschap opstart met diensten in een café?

Kan. Kijk maar naar de internationale Kerk van het Vliegend Spaghettimonster, een satirische variant op religies, die stelt dat het heelal is geschapen door een spaghettimonster. Volgelingen dragen een vergiet op hun hoofd. Oud-bestuurslid en rechtenstudent Mienke de WIlde wenste daarmee gefotografeerd te worden voor haar paspoort, wat immers ook mag met een tulband of hoofddoek. Zij legt uit: ,,Het ging ons natuurlijk om de vraag: waarom hebben gelovigen meer rechten dan niet-gelovigen? Waarom wordt een religieuze mening of bijeenkomst anders behandeld dan die van een wetenschapper of iemand anders? Het antwoord luidt steevast: zo staat het nu eenmaal beschreven in de wet. Maar die oude, toen goedbedoelde wetgeving zit onze maatschappij inmiddels in de weg. Corona raakt ons allemaal, het is niet meer uit te leggen waarom gelovigen anders worden behandeld.”

Volledig scherm Mienke de Wilde zoals ze wenste te worden afgebeeld in haar paspoort: met vergiet op haar hoofd. © Paul Rapp

Kan het Vliegende Spaghettimonster zelf geen gebruik maken van de uitzonderingsregel?

Ja, maar dat willen ze niet. ,,We werken niet mee aan verzoeken voor omscholing tot priester van het Vliegende Spaghettimonster zodat meer mensen toegang krijgen tot verzorgingstehuizen. Ook houden we geen restaurants open waar wij onze diensten hielden, sinds corona zitten wij online. Het Vliegende Spaghettimonster is niet opgericht om onder regels uit te komen, maar om duidelijk te maken dat ze voor iedereen hetzelfde horen te zijn.’’

Is er niets te doen aan de uitzonderingspositie voor kerken?

Ja, maar dat gaat jaren duren, denkt jurist Pel. ,,Dat is een heel zwaar wetsproces dat door de Eerste en Tweede Kamer moet. Dit grondrecht zit diep verankerd.” ,,Toch heb ik het gevoel dat die verandering komt”, zegt De Wilde. ,,Het draagvlak voor uitzonderingsposities voor kerken neemt af. Nu ik dit zeg, denk ik: ‘gevoel’ is nou juist weer een vorm van geloven waarmee we niet verder komen in een discussie over gelijke rechten voor iedereen.”

Uitzondering: Europees Hof Er is volgens Pel op Europees niveau iets meer mogelijk dan op binnenlands niveau. ,,Uit artikel 9 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens blijkt dat volksgezondheid een begrenzing zou kunnen zijn voor die uitzonderingspositie van kerken. Voordat kerk en staat van een bepaald land voor het Europese Hof tegenover elkaar staan, zijn we alleen zo weer tien jaar verder.”

Volledig scherm Een statement van de Kerk van het Vliegend Spaghettimonster om misbruik van hun status als geloofsgemeenschap te voorkomen. © Kerk van het Vliegend Spaghettimonster