Waarom wel sporten, maar niet naar muziekles? PvdA en cultuur Zwolle willen kinderen tegemoet komen

Restaurant Urbana in Zwolle botst met pandeige­naar na mislukte deal met biefstukke­ten Loetje

7:01 De dakgoten zijn kapot en het schilderwerk van restaurant Urbana in Zwolle, dat kan ook wel een opknapbeurt gebruiken. Maar is het genoeg om helemaal geen huur meer te betalen? De uitbater en vastgoedeigenaar Lenferink stonden donderdag tegenover elkaar in de digitale rechtbank. Cruciaal is de misgelopen deal om de zaak te laten overnemen door de landelijke biefstukketen Loetje.