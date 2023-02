Waarom Zwolle auto’s gaat weren uit het centrum, parkeerkosten verdubbelt en Ceintuurbaan aanpakt

Zwarte lijst voor wie zich misdraagt in de horeca wordt alsnog ingevoerd

Ondernemers in de binnenstad van Amersfoort en in zes andere gemeenten gaan overlastgevers bijhouden op een zwarte lijst. Wie een wapen bij zich draagt, iemand mishandelt of bijvoorbeeld drugs bij zich heeft, komt op de lijst en wordt collectief geweigerd aan de deur.

1 februari